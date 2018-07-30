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30 Temmuz 2018 13:51

Mısır ve fındık ekili tarlalarda kenevir ele geçirildi

Tokat’ın Erbaa’nın Üzümlü köyünde mısır ve fındık ekili tarlanın içerisinde 602 kök kenevir ele geçirdi.

Mısır ve fındık ekili tarlalarda kenevir ele geçirildi

30 Temmuz 2018 13:51


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa’nın Üzümlü köyünde yasa dışı olarak kenevir yetiştirdiğinden şüphelendiği M.G. isimli şahsın tarlasında arama yaptı. Üzümlü köyüne bağlı Benevi Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen şahsın evine yakın olan ve içerisinde mısır ve fındık bulunan tarlada yapılan aramada 602 kök yasa dışı kenevir ekildiği tespit edildi. 150 metrekarelik bir alandan sökülen kenevirler Erbaa İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edilirken, tarlanın sahibi M.G. ile ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.




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