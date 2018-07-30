Mısır ve fındık ekili tarlalarda kenevir ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa’nın Üzümlü köyünde yasa dışı olarak kenevir yetiştirdiğinden şüphelendiği M.G. isimli şahsın tarlasında arama yaptı. Üzümlü köyüne bağlı Benevi Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenilen şahsın evine yakın olan ve içerisinde mısır ve fındık bulunan tarlada yapılan aramada 602 kök yasa dışı kenevir ekildiği tespit edildi. 150 metrekarelik bir alandan sökülen kenevirler Erbaa İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte imha edilirken, tarlanın sahibi M.G. ile ilgili yasal işlem yapıldığı öğrenildi.