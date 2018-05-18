Motosiklet tutkunları Tokat’ta

Ballıca Mağarası başta olmak üzere tarihi ve doğal güzellikleri gezen Gold Wing Turkey ekibi, Tokat’a hayran kaldı. Dünya genelinde önemli bir hayran kitlesine sahip olan ’Goldwing’ model motosiklet tutkunlarından Burak Gençoğlu, Samsun’a gitmeden önce memleketi Tokat’ı tanıtmak içim iki günlük program düzenlediklerini söyledi. Tokat’ın son birkaç yılda çok fazla değişmiş olduğunu görmekten mutlu olduğunu dile getiren Gençoğlu, arkadaşlarının Tokat’tan güzel anılarla ayrıldığını belirtti. Gençoğlu, "Tüm dünyayı geziyoruz işimizin haricinde. Dernektekilerin çoğu iş adamı. Tokat’a 13 motorla geldik, bu sene bir ilk oldu. Samsun gezisinden iki gün önce Tokat’mızı gezmek istedik. Sağ olsunlar arkadaşlar kırmadılar geldiler. İnşallah seneye daha çok olur" dedi.

Vespa Club Turkey Başkanı Kemal Arıkan da, 250 üyesi olan Gold Wing Turkey’in bir üyesi olarak Tokat’a gelmekten mutlu olduğunu belirterek, "19 Mayıs’ta Samsun’dayız. Ondan sonra Sinop’a giderek İstanbul’a döneceğiz. Biliyorsunuz Vespa bir ekoldür, oradan geldik. Artık otomobil gibi motosikletlerimiz. Yolda araç sürücülerinin oldukça dikkatini çekiyor. Sağolsun vatandaşların da bizleri çekmesi hoşumuza gidiyor ama onlar bize bakarken farkında olmadan motosiklet konvoyunun içine giriyorlar. En büyük sıkıntımız, derdimiz o, kazaya bazen ramak kalıyor" diye konuştu.

40 yaşında motosiklete binmeye başladığını belirten Ümit Sarıaslan (56) ise, Anadolu şehirlerini gezmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İstanbul’da şehir içi trafikte motosiklet kullanmak zor. Ama buralarda daha kolay, yollar daha sakin. Huzur buluyoruz buralarda" ifadelerini kullandı.

Tokat’ta iki gün konaklayan Altın Kanat Motosiklet Derneği üyeleri, Samsun’a hareket etti.