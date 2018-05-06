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06 Mayıs 2018 14:00

Motosiklet U dönüşü yapan otomobile çarptı: 2 yaraılı

Tokat Gaziosmanpaşa Bulvarında U dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Motosiklet U dönüşü yapan otomobile çarptı: 2 yaraılı

06 Mayıs 2018 14:00


Edinilen bilgiye göre; Gaziosmanpaşa Bulvarından Sivas istikametine seyir halinde olan Afgan uyruklu Muhammet N. (22) idaresindeki motosiklet, ordu evi yakınlarında U dönüşü yapmak isteyen Adem A. (45) idaresindeki 06 K 1927 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikleti sürücüsü ile Muhammed G. (21) yola savruldu. Yerde yatan yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılar Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kaza mahallinde inceleme yaptı.




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