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27 Şubat 2018 11:36

’Müslüman Bilim Adamlarından Günümüz Gençlerine Mesajlar’ semineri

Erbaa Belediyesi Kültür Yayınları tarafından çıkartılan ’Müslüman Bilim Adamlarından Günümüz Gençlerine Mesajlar’ adlı kitabın yazarı Zafer Söğüt Erbaa’daki 13 okulda seminer verip kitabını imzaladı.

’Müslüman Bilim Adamlarından Günümüz Gençlerine Mesajlar’ semineri

27 Şubat 2018 11:36


Müslüman Bilim Adamlarından ’Günümüz Gençlerine Mesajlar’ adlı kitabın imza ve tanıtımı için Erbaa’ya gelen Zafer Söğüt 13 okulda söyleşi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen söyleşilerde yaklaşık bin 300 kitap öğrencilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Yoğun talep nedeniyle kitabın ikinci baskısı için hazırlıklara başlandığı belirtildi.


İlçedeki 13 okulda söyleşi ve imza günlerine katılan Yazar Zafer Söğüt,"Gençlerin yüzüne baktığımda ilk hissettiğim şeyi söyleyeyim. İyi ki böyle bir çalışma yapmışız belediye ile. İyi ki kitabı kaleme almaya cesaret etmişim. Erbaa’daki gençlerde ilk fark ettiğim şey çok ahlaklı, çok sakin, çok samimi olmaları. 3 şey bir araya gelmiş birleşmiş. 10’dan fazla okulla temas ettik. Birebir görüştük. Çok verimli geçti söyleşiler. Kitabın muhtemel etkilerini zaman içerisinde göreceğiz. Ama ilk temasta ben beğeni aldığımızı düşünüyorum. Belediyemize böyle bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum." dedi.




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