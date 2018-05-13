TOKAT (İHA) – Şehir merkezinde bulunan ve uzun çarşı ismiyle bilinen 65 farklı meslek gurubunu bulunduran toplam 260 adet dükkanların sağlıklaştırma projesine başladı

Tokat’ın Zile ilçesinde Zile Belediyesi’nin hazırlamış olduğu uzun çarşı sağlıklaştırma projesi kapsamında, Anadolu da geleneksel dokusunu koruyan ender çarşılardan biri olan tarihi uzun çarşı içerisinde bulunan iş yerlerinin cephe ve çatı sağlıklaştırma projeleri hayata geçiriliyor. Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri içerisinde barındıran uzun çarşı, şehre gelen ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Konu hakkında açıklama yapan Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel “Osmanlı dönemine ait 16.yüzyılın en önemli çarşılardan birisi olan tarihi uzun çarşımızın eski işlevine ve özgün yapısına kavuşturmak bizlerin en büyük hayaliydi. Ünlü gezgin Evliya Çelebi’nin seyahat namesinde “burası ne Halep çarşısı, ne Şam Çarşısı. Burası Zile Uzun Çarşısı” diye bahsettiği tarihi uzun çarşımızın sağlıklaştırılarak eski işlevine kazandırmak için hazırlamış olduğumuz projemizin hayata geçirilmesi bizleri mutlu etmekte. İlçemize ve halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.