Necmi Muammer Ortaokulu’nun projesi onaylandı

Polonya, Litvanya ve Romanya ülkeleri ile öğretmen ve öğrenci hareketliliği yapılacak proje 18 ay boyunca yürütülecektir. Yurt dışından gelen misafirleri Zile’de ağırlamaktan mutluluk duyacağını belirten Necmi Muammer Ortaokul Müdürü Fatih Peşmen,"Geçen eğitim-öğretim yılından bu yana okulumuzda teknoloji ağırlıklı işlenen İngilizce dersleri Erasmus+ KA229 projemizle daha etkili hale gelecektir. Proje kapsamın da Polonya, Litvanya ve Romanya’daki öğretmen ve öğrencilerle ortak çalışacak okulumuzda İngilizce öğretimini teknoloji kullanarak daha kalıcı ve etkili kılmak amaçlanmıştır. 18 ay sürecek projede öğrenci ve öğretmenler okulumuzda ve ortak ülkelerin okullarında eğitim görerek İngilizce seviyelerini artıracaktır. Hazırlanacak internet sitesi aracılığıyla öğrenciler okul içinde ve okul dışında İngilizce öğrenebilecek, akranlarıyla iletişime geçerek derse karşı motivasyonları artacaktır. Kullanılacak eğitim araçlarının ilçemizdeki okullara örnek teşkil ederek eğitim kalitesinin daha da artması hedeflenmektedir. Yurt dışından gelecek misafirlerimizi ağırlayarak, Zile’mizin kültürünü tanıtma ve yeni kültürler tanıma fırsatı bulacak öğrenci ve öğretmenlerimize bu proje birikim açısından çok şey kazandıracaktır. Proje koordinatörümüz olan İngilizce öğretmenimiz Feruze İlkatmış’a ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ederim." dedi.