Nehrin ortasında mahsur kalan köpek, kurtarma ekiplerine zor anlar yaşattı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kelkit çayında yıkılan eski köprünün su yüzeyinde kalan ayağı üzerinde mahsur kalan köpek, Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Niksar ilçesinden geçmekte olan Kelkit Çayında eski köprünün su yüzeyinde kalan ayakları üzerine çıkan köpeğin havlama sesinin duyan bir vatandaş durumu Niksar Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı sorumlusu Veteriner Hekim Eda Mercan'a bildirdi. Mercan daha sonra itfaiye ve Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'ı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, akıntının olduğu Kelkit Çayında yüzerek kayalığa tırmandı. Köpeğin korkarak saldırması sonucu kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı. AFAD ekiplerinin yakalamaya çalıştığı köpek suya atlamak suretiyle yüzerek karşıya çıkmayı başardı.