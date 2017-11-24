Niksar Balkanlılar Derneğinden Kütahyalı’ya kınama

Akdemir, dernek binasında yaptığı açıklama,"Özel bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan bir spor programında Boşnaklar hakkında skandal sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’yı kınıyoruz. Rasim Ozan Kütahyalı’nın yaptığı çok talihsiz bedbaht bir açıklamadır. Muhacirler kaybedilmiş toprakların milli hatıralarıdır kendini birkaç tane kamera görünce medya maymunu sananlar şaklabanlığa soyunmuştur. Bu şaklabanlıktan başka bir şey değildir, zaten milletimizden de gereken cevabı almıştır. Bu arada Nur Yerlitaş denen ahlak fukarası kadını da şehitlerimiz hakkında sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı şiddetle kınıyoruz. Zafer ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine, kahraman evlatlarımıza dil uzatmıştır. Bu tip insanların kanından şüphe ediyoruz" dedi.