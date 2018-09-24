Niksar Belediye Başkanı Özcan aşure dağıttı

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Muharrem ayı dolayısıyla Niksar'da beş bölgede düzenlenen programda ilçe sakinlerine aşure ikram etti. İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte vatandaşlara aşure ikramında bulunan Başkan Özcan, ilçe sakinlerinin Muharrem ayını ve Aşure gününü kutladı.

Başkan Özcan,"Aşure, farklılıklarımıza karşı birlikteliğin, dayanışmanın, paylaşma ve hoşgörünün aynı kapta bir araya gelerek bolluk ve berekete dönüşmesinin simgesi olmuştur. Bereketin, hayrın, paylaşmanın, sevginin ifadesi Aşure gibi birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Belediye ekiplerince Niksar Belediyesi önü, Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesi, Petrol Mevki ve Keşfi Meydanı'nda aşure ikramı yapıldı.