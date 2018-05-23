Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan her yıl geleneksel hale getirdiği ilçede okuyan üniversite öğrencileri ile iftar açma programını Niksar KYK bahçesinde gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü Ali Canbolat’ın yaptığı duanın ardından bir konuşma yapan Başkan Özcan; “Değerli öğrenciler sizler ailelerinizin gözbebeğisiniz, ailelerinizin bize emanetisiniz. Yurt müdürümüz ve bizler sizleri kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Devletimizin imkanları dahilinde çok güzel imkanlara, çok güzel yurtlara sahipsiniz. Bunun kıymetini bileceğinizi düşünüyorum. Rabbim sizlere çok güzel meslekler ve gelecekler nasip etsin. Bu vesile ile Allah devletimizden razı olsun, devletimiz milletimiz kıyametin sabahına kadar payidar olsun inşallah. İnşallah bir sonraki iftarlarda biraraya gelmek umuduyla bu vesile ile iftar davetimize katılan siz değerli öğrencilerimize, öğretmenlerimize müdürlerimize teşekkür ediyorum. Sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan Bayramına kavuşmanızı temenni ediyorum” dedi.

İftar programı kurslara katılan öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.

İftar programına Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, KYK Tokat İl Müdürü Fahri Delen ve KYK Niksar Yurt Müdürü Cafer Kıyaklı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.