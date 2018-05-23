Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Tokat
  •  » Niksar Belediye Başkanı Özcan: “Öğrenci Kardeşlerimiz Ailelerinin Bizlere Emanetidir”
23 Mayıs 2018 21:45

Niksar Belediye Başkanı Özcan: “Öğrenci kardeşlerimiz ailelerinin bizlere emanetidir”

Tokat’ın Niksar ilçesinde üniversite öğrencilerine iftar yemeği veren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, “Türkiye’nin çeşitli illerinden ilçemize gelerek burada okuyan öğrenci kardeşlerimiz ailelerinin bizlere emanetidir, bizim gözbebeğimizdir” dedi.

Niksar Belediye Başkanı Özcan: “Öğrenci kardeşlerimiz ailelerinin bizlere emanetidir”

23 Mayıs 2018 21:45


Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan her yıl geleneksel hale getirdiği ilçede okuyan üniversite öğrencileri ile iftar açma programını Niksar KYK bahçesinde gerçekleştirdi. İlçe Müftüsü Ali Canbolat’ın yaptığı duanın ardından bir konuşma yapan Başkan Özcan; “Değerli öğrenciler sizler ailelerinizin gözbebeğisiniz, ailelerinizin bize emanetisiniz. Yurt müdürümüz ve bizler sizleri kendi evlatlarımız gibi görüyoruz. Devletimizin imkanları dahilinde çok güzel imkanlara, çok güzel yurtlara sahipsiniz. Bunun kıymetini bileceğinizi düşünüyorum. Rabbim sizlere çok güzel meslekler ve gelecekler nasip etsin. Bu vesile ile Allah devletimizden razı olsun, devletimiz milletimiz kıyametin sabahına kadar payidar olsun inşallah. İnşallah bir sonraki iftarlarda biraraya gelmek umuduyla bu vesile ile iftar davetimize katılan siz değerli öğrencilerimize, öğretmenlerimize müdürlerimize teşekkür ediyorum. Sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan Bayramına kavuşmanızı temenni ediyorum” dedi.


İftar programı kurslara katılan öğrencilere sertifikalarının verilmesinin ardından sona erdi.


İftar programına Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, KYK Tokat İl Müdürü Fahri Delen ve KYK Niksar Yurt Müdürü Cafer Kıyaklı ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç