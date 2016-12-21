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21 Aralık 2016 16:57

Niksar Belediyesi araç filosuna takviye

Niksar Belediyesi araç filosuna takviye

21 Aralık 2016 16:57

Tokat’ın Niksar İlçe Belediyesi’nin araç filosuna dahil edilen yeni araçlar düzenlenen bir törenle tanıtıldı.
Belediye binasının önünde düzenlenen törene Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Erarslan, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu, İlçe Müftüsü Ali Canbolat, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Aybak, İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, belediye daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, “Halkımıza hizmet için araç alımlarımız devam ediyor. Belediyemize son olarak 3 hizmet aracı kazandırdık. Bizler göreve geldiğimiz bu güne kadar belediyemize toplamda 30 hizmet aracı kazandırdık. Bunların toplam bedeli ise 4 milyon 100 bin TL’dir. Halkımızın hizmeti için ne araç gerekiyorsa alacağız” dedi.
Tüm belediye birimleriyle Niksar’a hizmet etme gayreti içerisinde olduğunu belirten Belediye Başkanı Özdilek Özcan, “Hemşehrilerimize daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacı ile belediyemizin araç ve ekipman parkını her geçen gün biraz daha büyütmeye çalışıyoruz. Bugün burada makine parkımıza dahil ettiğimiz yeni araçlarımızın tanıtımı için toplanmış bulunuyoruz. Biz Niksar Belediyesi olarak geldiğimiz günden itibaren araç parkımızı genişletmek ve güçlendirmek adına önemli çalışmalar yaptık. Bunlarla ilgili özellikle bütçemizde belirli bir meblağ arttırarak bu araçların hizmetlerini daha iyi yapması adına, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması adına araçlarımızı Niksar Belediyesi ekipmanımıza kazandırdık. Ben yeni alınan araçlarımızın belediyemize, hemşehrilerimize, Niksar’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.
Belediye Başkanı Özdilek Özcan’ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Ali Canbolat tarafından dua edilerek alınan araçlar için kurban kesimi gerçekleştirildi.
Tören sonrasında Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ve beraberindekiler yeni alınan araçları incelediler.



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