Niksar Belediyesi Fen İşleri Birimleri tek çatı altında toplandı

Niksar Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü birimlerinin tek çatı altında toplamak adına geliştirilen 'Toplulaştırma Projesinin' açılışı gerçekleştirildi.

Niksar Küçük Sanayi Sitesinde 12 dönüm arazi üzerinde yaklaşık 2.5 milyon TL'ye yapımı gerçekleştirilen Toplulaştırma Projesi'nin açılışına Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'ın yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Aybak, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cevdet Ufuk Turhan, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Kadir Berdibek, İlçe Müftüsü İsa Solmaz ile çok sayıda esnaf ve vatandaş katıldı.

Açılış programında konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yapılan Toplulaştırma Projesi ile belediyeye tasarruf sağladıklarını belirterek,"İlçemiz Küçük Sanayi Sitemizde yaklaşık 12 dönüm alanda yapımını tamamladığımız Toplulaştırma Projemizin açılışını hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Halkımıza en iyi hizmeti vermek adına gerçekleştirdiğimiz Toplulaştırma Projemizin içerisinde marangozhanemiz, araç saha amirliğimiz, ambar Şefliğimiz ile kademe amirliğimiz bulunmaktadır. Bu belirttiğim birimlerimiz Küçük Sanayi Sitemizde dağınık bir şekilde bulunmaktaydı. Belediyemiz hem iş işleyişi hemde ekonomik olarak büyük kayıplar yaşamaktaydı. Toplulaştırma projemiz ile kira giderlerimizden kurtulmuş olduk. Ayrıca tüm birimlerimizi tek çatı altında toplayarak halkımıza daha hızlı bir şekilde hizmet sunacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

İlçe Müftüsü İsa Solmaz'ın duasıyla projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan vatandaşlara tek tek birimleri anlatan Belediye Başkanı Özdilek Özcan, törene katılanlara teşekkür etti.