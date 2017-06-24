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24 Haziran 2017 12:05

Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü birimleri tek bir yerde toplanıyor

Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan birimlerin tek bir yerde toplanması için sanayi sitesinde belirlenen alanda temel atma töreni yapıldı.

Niksar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü birimleri tek bir yerde toplanıyor

24 Haziran 2017 12:05


Niksar Belediyesi’nde yıllardır Fen İşleri Müdürlüğüne ait birimler ilçenin farklı yerlerinde konuşlu durumdaydı. Bulunan birimlerim tek bir bölgede toplanması için gerekli çalışmaları başlatan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, küçük sanayi sitesinde belediyeye ait yaklaşık 2 bin metre kare alana sahip bir bölgede çalışmaları başlattı. Belediye Plan Proje Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan projenin çalışmalarına başlanıldı.


Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yaklaşık 15 yıllık düşüncesini hayata geçirdiğini belirterek,"Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğümüze ait kademe, marangozhane ve ambar memurluğumuz için toplulaştırma projesi düzenlemiştik. Kendim Fen İşleri Müdürü iken bu projemizi planlamıştık. Yine bu projeyi yapmak bize nasip oldu. Projemizin temelini dualarla attık. Mevlam bizlere güzel işler yapmayı nasip eylesin. İlçemize hayırlı olsun" dedi.


Kesilen kurbanın ardından dualar eşliğinde binanın temelleri atıldı. Temel atma törenine AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Eraslan ve vatandaşlar katıldı.




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