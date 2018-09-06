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06 Eylül 2018 15:16

Niksar Belediyesi hayvanları sahiplendiriyor

Niksar Belediyesi Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezine yaralı halde gelen ve tedavisi tamamlanan köpekler sahiplendiriliyor.

Niksar Belediyesi hayvanları sahiplendiriyor

06 Eylül 2018 15:16


Niksar Belediyesi hayvan hakları konusunda örnek grafik çizmeye devam ediyor. Niksar Belediyesi Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezinde veteriner hekim tarafından tedavi eden hayvanlar sahiplendiriliyor. Son olarak geçirdiği kaza sonucunda yaralanan köpek, Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezinde tedavi edilerek rehabilitasyon süreci tamamlanmıştı. Emrecan Gökçe isimli bir genç tarafından sahiplenen hayvanın kontrolleri düzenli olarak Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezince yapılacak.




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