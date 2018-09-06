Niksar Belediyesi hayvanları sahiplendiriyor

Niksar Belediyesi hayvan hakları konusunda örnek grafik çizmeye devam ediyor. Niksar Belediyesi Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezinde veteriner hekim tarafından tedavi eden hayvanlar sahiplendiriliyor. Son olarak geçirdiği kaza sonucunda yaralanan köpek, Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezinde tedavi edilerek rehabilitasyon süreci tamamlanmıştı. Emrecan Gökçe isimli bir genç tarafından sahiplenen hayvanın kontrolleri düzenli olarak Sokak Köpekleri Müşahede ve Bakım Merkezince yapılacak.