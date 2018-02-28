Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

Okulda çıkabilecek yangın ihtimaline karşı öğrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı.

Daha sonra okulda mahsur kalan öğrencilerin okuldan çıkarılması için itfaiye merdiveni öğrencilerin bulunduğu katta yükseltilerek, burada bulunan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirildi. Tatbikat kapsamında, itfaiye ekipleri öğrenciler tarafından alkışlandı. Tatbikatın sona ermesinden sonra öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, alınacak tedbirler ve yangın söndürme metotları anlatıldı.

Tatbikatın ardından Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Evde, okulda ve sokakta hayatın her yerinde ve her döneminde doğal afet ve kaza riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle yangına, doğal afetlere, trafik kazalarına karşı önleyici tedbirler alarak riskleri en aza indirmek temel amacımızdır. Yapmış olduğumuz tatbikat ve eğitimlerin amacı da budur. İlçe genelinde tüm okullarda tatbikatları gerçekleştireceğiz” denildi.