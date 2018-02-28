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28 Şubat 2018 15:41

Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

Tokat’ın Niksar ilçesinde Belediye İtfaiye Müdürlüğü, Kırkkızlar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde yangın ihtimaline karşı yangın tatbikatı yaptı.

Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri yangın tatbikatı düzenledi

28 Şubat 2018 15:41


Okulda çıkabilecek yangın ihtimaline karşı öğrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta okul alarmının çalmasıyla okulda bulunan bütün öğrenciler sınıfları boşaltarak, okul bahçesinde toplandı.


Daha sonra okulda mahsur kalan öğrencilerin okuldan çıkarılması için itfaiye merdiveni öğrencilerin bulunduğu katta yükseltilerek, burada bulunan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından aşağıya indirildi. Tatbikat kapsamında, itfaiye ekipleri öğrenciler tarafından alkışlandı. Tatbikatın sona ermesinden sonra öğrencilere yangın anında yapılması gerekenler, alınacak tedbirler ve yangın söndürme metotları anlatıldı.


Tatbikatın ardından Niksar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Evde, okulda ve sokakta hayatın her yerinde ve her döneminde doğal afet ve kaza riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Bu nedenle yangına, doğal afetlere, trafik kazalarına karşı önleyici tedbirler alarak riskleri en aza indirmek temel amacımızdır. Yapmış olduğumuz tatbikat ve eğitimlerin amacı da budur. İlçe genelinde tüm okullarda tatbikatları gerçekleştireceğiz” denildi.




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