İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niksar Belediyesinden yerli yazılıma destek

Niksar Belediyesi tarafından, TÜBİTAK’ın geliştirmiş olduğu Yerli Milli İşletim sistemi PARDUS hakkında kurslar veriliyor.

Niksar Belediyesi tarafından, TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu Yerli Milli İşletim sistemi PARDUS hakkında kurslar veriliyor.


Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evinde verilen Yerli Milli İşletim sistemi PARDUS için açılan kurslarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek bilgiler aldı.


Niksar Belediyesi Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evinde TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu Yerli Milli İşletim sistemi PARDUS hakkında kurslar veriliyor. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kursiyerlere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda yerli ve milli ürün çağrısına destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara üretim ile karşılık vereceklerini belirten Başkan Özcan, "Ülkemiz üzerine oynanan oyunlardan yola çıkarak millî ve yerli olan ürünlere dönüş noktasında bu eğitim programını düzenliyoruz. Bu eğitimler çerçevesinde Milli işletim sistemimiz olan Pardus hakkında merkezimizde kurslar açtık. Gerekli alt yapıyı kurarak dışa bağımlılığı azaltan, düşük maliyeti ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına fayda sağlayan pardusun göç projesini belediyemizde uygulayacağız. Bu konuda bizlere destek veren Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.