Niksar Belediyesinden yerli yazılıma destek

Niksar Belediyesi tarafından, TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu Yerli Milli İşletim sistemi PARDUS hakkında kurslar veriliyor.

Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evinde verilen Yerli Milli İşletim sistemi PARDUS için açılan kurslarda eğitim gören kursiyerleri ziyaret ederek bilgiler aldı.

Niksar Belediyesi Nizamettin Yağıbasan Bilgi Evinde TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu Yerli Milli İşletim sistemi PARDUS hakkında kurslar veriliyor. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kursiyerlere yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her alanda yerli ve milli ürün çağrısına destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'ye karşı yapılan saldırılara üretim ile karşılık vereceklerini belirten Başkan Özcan, "Ülkemiz üzerine oynanan oyunlardan yola çıkarak millî ve yerli olan ürünlere dönüş noktasında bu eğitim programını düzenliyoruz. Bu eğitimler çerçevesinde Milli işletim sistemimiz olan Pardus hakkında merkezimizde kurslar açtık. Gerekli alt yapıyı kurarak dışa bağımlılığı azaltan, düşük maliyeti ile kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına fayda sağlayan pardusun göç projesini belediyemizde uygulayacağız. Bu konuda bizlere destek veren Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.