Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 14:32

Niksar Çamiçi Yaylası’nda temizlik çalışması

Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan Çamiçi Yaylası’nda belediye ekipleri tarafından temizlik çalışması yapıldı.

Niksar Çamiçi Yaylası’nda temizlik çalışması

06 Eylül 2018 14:32


Niksar’ın turizm gözdelerinden olan Çamiçi Yaylası’nda Niksar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik ve mıntıka faaliyeti gerçekleştirdiler. Ekipler tarafından yapılan özverili çalışma ile yeşilin her tonunun hakim olduğu bir doğa harikası olan Çamiçi Yaylası, vatandaşların gönül rahatlığı içerisinde, tertemiz bir ortamda dinlenebilecekleri konuma kavuşturuluyor.


Niksar Belediyesince yapılan açıklamada, "Hep birlikte bu temizliği koruyarak, evimize gösterdiğimiz ihtimamı yaylamıza da göstererek, nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmayı tüm halkımızdan rica ediyoruz. Çöplerimizi imha etmeden bu güzel ortamı terk etmeyelim. Çamiçi Yaylamıza hep birlikte sahip çıkalım. Çevreyi koruma adına daha temiz bir çevrede yaşamak için vatandaşlarımızın da gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç