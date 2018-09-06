Niksar Çamiçi Yaylası’nda temizlik çalışması

Niksar’ın turizm gözdelerinden olan Çamiçi Yaylası’nda Niksar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik ve mıntıka faaliyeti gerçekleştirdiler. Ekipler tarafından yapılan özverili çalışma ile yeşilin her tonunun hakim olduğu bir doğa harikası olan Çamiçi Yaylası, vatandaşların gönül rahatlığı içerisinde, tertemiz bir ortamda dinlenebilecekleri konuma kavuşturuluyor.

Niksar Belediyesince yapılan açıklamada, "Hep birlikte bu temizliği koruyarak, evimize gösterdiğimiz ihtimamı yaylamıza da göstererek, nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakmayı tüm halkımızdan rica ediyoruz. Çöplerimizi imha etmeden bu güzel ortamı terk etmeyelim. Çamiçi Yaylamıza hep birlikte sahip çıkalım. Çevreyi koruma adına daha temiz bir çevrede yaşamak için vatandaşlarımızın da gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" denildi.