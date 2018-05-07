Niksar Halk Eğitimi Merkezi yılsonu sergisi açıldı

Cumhuriyet Meydanı çay bahçesinde düzenlenen yıl sonu sergisinin açılışına Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, usta kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi açılışı öncesi Ulvi Saime Kaya İlköğretim Okulu öğrencilerinin sunduğu halk oyunları gösterisi izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Yıl sonu sergisi açılışı töreninde konuşan Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, yıl boyu kursiyerlerin öğrendiği öğrettiği el emeği göz nuru ürünlerin sergilenmesinin çok anlamlı ve güzel olduğunu belirterek; “Her sene olduğu gibi bu yıl da kursiyerlerimizin özellikle bayanlarımızın el emeği göz nuru eserlerini yaptıkları değerli çalışmaları burada göreceğiz. Ayrıca yıl boyunca arkadaşlarımızın verdiği emeklerinin sonuçlarını burada görme imkanı bulacağız. Her zaman diyoruz ki eğitim 5 yılla 10 yılla sınırlı bir süreç değildir. Eğitim ömür boyu devam eden bir süreçtir. İnsan yedisinden yetmişine, doğduğu andan itibaren öğrenme süreci içerisine girer. Dolayısıyla insan ne yaparsa kendisi için yapar, ne kadar kendisini iyi yetiştirirse ne kadar kabiliyetini artırırsa o derecede hayatını mutlu mesut geçirir çevresine de faydalı olur. El sanatları olsun, resim olsun, güzel sanatların her dalı olsun bunları yaptığımız takdirde hem kendimize, hem toplumumuza faydalı bir iş yapmış oluruz. Karınca kararınca ilçemizin memleketimizin gelişmesine katkıda bulunmuş oluruz. Dolayısıyla bu gün burada düzenlenen sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kaymakam Kapankaya ve beraberindekiler daha sonra sergide yer alan stantları gezerek ürünleri inceleyerek bilgiler aldı.

Açılışın ardından davetlilere ikramda bulunuldu.