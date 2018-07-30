Niksar ve Korganlılar aynı çatıda buluştular

Niksar - Korgan Kültürleri Buluşması etkinliği büyük bir katılım ile gerçekleştirildi. Niksar Çamiçi Yaylasında gerçekleştirilen programa Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Emir Osmanoğlu, Niksar Korganlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Kalaycıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, Korgan Belediyesi daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Niksar Korganlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şaban Kalaycıoğlu programa katılan herkese teşekkür etti. Kalaycıoğlu, "Niksar Belediyesi, Korgan Belediyesi ve derneğimiz olarak tertiplediğimiz program inşallah hayırlara vesile olur. Bizi her zaman destekleyen Belediye Başkanlarımız Özdilek Özcan ve Tuncay Kiraz’a teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

"Acılarımız bir, sevinçlerimiz bir, mutluluklarımız bir"

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise tüm misafirlere, "Biz Niksar’da 38 bin kişi ve bunun da 13 bin Ordulu hemşehrimizle birlikte kader ortaklığı yapıyoruz. Acılarımız bir, sevinçlerimiz bir, mutluluklarımız bir. Biz hepinizle kaynaştık ve et kemik olduk. Biz Niksar’da hep beraber aynı kaderi paylaşıyoruz. Ama kökümüzü, toprağımızı ve aslımızı da unutmayacağız. Bu konuda ilçemizde Korganlılar Derneğimiz var. Derneğimiz değerli başkanı Şaban Kalaycıoğlu ağabeyimizin çalışmalarını takdirle takip ediyorum. Elimizden gelen desteği kendilerine sunuyoruz. Biz Niksar olarak ilçemizdeki tüm değerlerimiz ve tüm sivil toplum örgütlerimizle beraber sorunlarımızın çözümü noktasında çalışıyoruz. Bizler aynı coğrafyanın insanlarıyız. Bu bölgeye halkımız Canik ismiyle hitap ederler. Bizler her zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bu güçlü bağlar ile bizi hiçbir güç yıkamayacak." diye konuştu.

Korgan Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Emir Osmanoğlu ise Korganlı hemşehrilerine her türlü desteği sunan Belediye Başkanı Özdilek Özcan’a teşekkürlerini ileterek, "Kendileri bizleri ziyaret ederek onurlandırmışlardı. Bugün de hep beraber tüm hemşehrilerimizle kol kolayız. İnşallah nice nice programları hep beraber düzenleyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından program güreş müsabakaları ile devam ederken dereceye girenlere ödülleri verildi. Program Kenan Börekçi ile halk oyunları gösterileriyle son buldu.