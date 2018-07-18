Niksar’a ’Çöp Aktarım İstasyonu’ kuruluyor

Niksar Belediyesince hazırlanan proje ile çöpler Çöp Aktarım İstasyonu kurularak, Yeşilırmak Belediyeler Birliğimize ait Geri Dönüşüm Tesisi’ne götürülecek. Belediye Başkanı Özdilek Özcan, proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkanı Özdilek Özcan, daha yeşil bir Niksar için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek,"Niksar’ımız da bu güne kadar çöplerimiz vahşi bir şekilde depolanıyordu. Yaklaşık üç buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız katı atıktan enerji üretmeyi hedeflediğimiz projemizi Çevre Bakanlığımıza sunmuştuk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bu konuda ambalaj atıkları yönetmeliği çerçevesinde ilçemizdeki günlük çöp kapasitesinin düşük olması sebebiyle olumlu görülmedi. Bakanlık 500 ton kapasite altında olan ilçelerde böyle bir tesisin kurulmasına olumlu bakmıyor. Bizlerde bakanlığın bu cevabı karşısında projemizin yenilenebilir enerji kısmını ayırdık. Bununla alakalı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Vahşice depolanan çöpler artık ilçemizi kirletemeyecek"

Niksar’da kirliliği bitireceklerini belirten Başkan Özca,"Katı atık ile ilgili Erbaa ilçemizde bulunan Katı Atık Depolama Alanını içinde barındıran Yeşilırmak Belediyeler Birliğine bizlerde üye olduk. Artık ilçemizde vahşi depolama yapılmaması adına Çöp Aktarma İstasyonu yapımı ile ilgili Yeşilırmak Belediyeler Birliğimize taahhütte bulunduk. Bölgede sadece tek bir Geri Dönüşüm Tesisi bulunuyor. Artık Reşadiye, Başçiftlik, Niksar ve beldelerimizde toplanan çöpler aktarım merkezimize getirilerek belediyemiz ekiplerince projelendirilen bu merkezde işlenerek Yeşilırmak Belediyeler Birliğimize ait Geri Dönüşüm Tesisi alanına götürülecek. Merkezimize kuracağımız trayler ile çöpler sıkıştırılacak ve tartılacak. Her ilçe ve belde çöpü kadar birliğe bir ücret ödeyecek. Bu hem ilçelerimizde ki çöp sorunu çözecek hemde bu vahşi depolama alanları yeniden doğaya kazandırılacak" dedi.

"Mevcut vahşi çöp depolama alanı yeşillendirilecek"

Mevcut bulunan alan için proje hazırladıklarını söyleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"Projemizin ikinci ayağında ise mevcut vahşi çöp depolama alanını rehabilite edeceğiz. Bu alandaki çöpleri Yeşilırmak Belediyeler Birliğimize ait Geri Dönüşüm Tesisine günlük olarak göndereceğiz. Bu alanda yapacağımız çalışma ile çöp dağları artık olmayacak ve yeşil bir alana sahip olacağız. Projemiz ilçemize hayırlı olsun" diye konuştu.