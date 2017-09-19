Niksar’da 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Niksar Hükümet Konağı önünde gerçekleşen 19 Eylül Gaziler Günü töreni Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkan Vekili Serap Bozdemir ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği temsilcisi Abdullah Lüleci tarafından Atatürk büstüne çelenklerin sunumu ile başladı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Temsilcisi Abdullah Lüleci, Gaziler Günü’nün önemine değindi.

Abdullah Lüleci konuşmasında, gazilik unvanının Türk kahramanlığının, vatanseverliğinin ve fedakarlığının yaşayan destanı olduğunu belirterek; “Gazilik Türk vatan severliğinin Türk kahramanlığının Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahraman adıdır. Gerçek anlamda bugünlerde hatırladığımız şey; bu ülkeye kanları ile ve canları ile sahip çıkan şehitlerimize gazilerimize olan minnetimizin anılması kadar bundan çıkardığımız dersler ile geleceğe bakarken ülkesi ve milleti uğruna kendini fedaya istekli ve azimli milyonları bulunan bir ülkenin sırtının yere gelmeyeceğidir. Gerçekten bir toplumu millet toprağı da vatan yapan her zaman onur ve kıvanç duyduğumuz şehit ve gazilerimizdir. Elbette ki tarih bağımsızlığı için ölmeyi göze alan uluslara verdiği değeri hiç bir şey vermemiştir. Bu millette vatan için ölmeye hazır evlatları oldukça yaşayacaktır. Gazilerimizin de huzurunda millet olarak toprak olarak bölünmez bütünlük içinde aynı amaç ve gaye ile şuurlarını taşıyan Türk devletinin ebediyete kadar varlığı için hep beraber aynı gayreti sarf edeceğimizden hiç kimsenin kuşkusu olmamasını bir kez daha bu anlamlı günde tekrarlamak isterim. Bu vesile ile İstiklal harbinin kahramanlarını Kore Savaşının ve Kıbrıs mücadelesi ile iç güvenlik ve 15 Temmuz gazilerini saygı ve sevgi ile ebediyete intikal edenleri de rahmet ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Özgürlük meşalemizi bu günlere taşıyan inanç kaynağımız her zaman onur ve gururumuz değerli gazilerimizi vatan sevgisinin ortak kalplerde paylaşıldığı duygu ve tarihle dolu bu mutlu günde kutluyorum” dedi.

Törende, ayrıca öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine şiirler okundu.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende fotoğraf çekiminin ardından Kaymakam Kapankaya ve beraberindekiler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, şehit aileleri ve gaziler ile sohbet toplantısı yaptılar.

Program Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen öğle yemeği ile son buldu.