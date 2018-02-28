Niksar’da 4. Etap TOKİ konutlarının yapımı devam ediyor

Etap TOKİ konutları yükselmeye devam ediyor.

Niksar’da emeklilerin talebi üzerine emeklilere yönelik yapılan 4. Etap TOKİ için 2017 yılında gerekli girişimlerde bulunulduğunu ve akabinde çalışmalara başlanıldığını aktaran Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, "Toki konutlarımız 173’ü emeklilerimize olmak üzere 90 metre kare brüt alanlı 2+1, 133 konutumuz ise tüm hemşerilerimizin faydalanabileceği 133 metre kare brüt alanlı 3+1 olarak oluşuyor. Bizleri her Perşembe halk günümüze katılan emekli amcalarımız ve teyzelerimize teşekkür ediyorum. Çünkü her halk gününde bizlerden bu konu hakkında talepleri oluyordu. Seçim beyannamemizde olmamasına karşın taleplerinin karşılanması ve bir ev sahibi olmaları adına gayret ederek bu projeyi gerçekleştirdik. Rabbim kazasız ve belasız bir şekilde konutlarımızın bitmesini nasip eylesin” dedi.

Başkan Özcan başvuruların henüz başlamadığını da belirterek; “Çalışmaların başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizden bizlere en çok yöneltilen soru ise müracaatların ne zaman başlayacağı ve şartları konularıdır. Burada hemşerilerimizden şunu bilmelerini istiyorum. Şu anda inşaatımız başladı. TOKİ tarafından bizlere henüz müracaatlar ve şartları konusunda bir bilgi gelmedi. Bununla alakalı TOKİ bizlere bir ilan metni gönderecek. Bizlerde bu talep ve şartnameler bizlere ulaştığı zaman her duyuru yoluyla hemşerilerimize duyuracağız. Bu konuda 2018 yılının ilk yarısında bizlere bilgi gelir diye tahmin ediyorum. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Tüm hemşerilerimizi bilgilendirdikten sonra bu işleme başlayacağız” şeklinde konuştu.