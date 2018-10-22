Niksar'da “5. Altın ceviz yarışması” sonuçlandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “5. Altın ceviz” yarışması ödülleri sahiplerini buldu, ödül töreninin ardından ceviz borsası gezildi.

Belediye iş merkezinde düzenlenen programa Başçiftlik Kaymakamı ve Niksar Kaymakam Vekili Mesut Tabakcıoğlu, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Orman Şahin, Tokat Ticaret ve sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Niksar TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Bülent Aybak, Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, İşadamları, Ceviz üreticileri ve misafirler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Niksar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, Niksar'da 145 bin civarında dikili ceviz ağacı bulunmakta olduğunu belirterek son 5 yıldır da cevize olan ilgi ve bilincin giderek arttığını kaydetti.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise Niksar'ın iki önemli değerinin bulunduğunu bunlardan birisinin dünyanın içilebilir en iyi suyu Ayvaz Suyu ve ikinci olarak da Niksar cevizinin olduğunu söyledi. Başkan Özcan cevizin krallar meyvesi olarak bilindiğini de belirterek; “Türkiye'nin neresine gidilirse gidilsin özellikle kapalı çarşılarda Niksar cevizinin satıldığını görürüz. Ceviz hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Biz cevizsiz yapamıyoruz, sağlık için mutlaka ceviz yemeliyiz çünkü ceviz kralların meyvesidir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından en iyi yerli cevizlerin yer aldığı 5. Altın ceviz yarışmasında dereceye giren Kiracı Köyünden Azim Küpeli, Gülbayır Köyünden Sevim Yıldırım ve Merkezden Latife Kıraç'a ödülleri verildi. Ödüllerinin verilmesi ve ceviz borsası açılışının yapılması ile program sona erdi.