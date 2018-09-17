2018-2019 Yeni Eğitim Öğretim ders yılının ilk zili çaldı, Niksar'da 9 bin 212 öğrenci ders başı yaptı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat tarafından Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. İlköğretim Haftası kutlamaları, çelenk programının ardından İhsan Karatay Ortaokulu'nda protokol ve velilerin katılımıyla devam etti. Burada yapılan törende okul müdürü Murat Özyurt'un açılış konuşmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, “Her yıl okullarımızın açıldığı ilk hafta “İlköğretim Haftası” olarak kutlanmaktadır. İlköğretim Haftasının ve yeni eğitim öğretim yılının sevgili öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize, ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili öğrenciler üç ayı geçen bir yaz tatilinden sonra, sizlerle beraber olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyor gözlerinizden öpüyorum. Sevgili öğrencilerim, Peygamber efendimizin “İlim Müslümanın yitik malıdır. Onu nerde bulursa alsın” Hadisi şerifini unutmayın, sürekli öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye gayret ediniz. Sizlere emek veren öğretmenlerinize Hz. Ali'nin “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” sözünü unutmadan davranın. Daha iyi bir eğitim öğretim yılı dileklerimle hepinize sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise,"3 aylık bir tatilden sonra tekrar okullarımızı ilim irfan yuvalarımızı bugün açıyoruz. Bu güne kadar eğitimimize katkı sağlamış gelmiş geçmiş Allah'ın rahmetine kavuşmuş değerli öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hizmet eden siz değerli öğretmenlerimize de sağlıklı sıhhatli uzun ömürler diliyorum. İlköğretim haftamızı kutluyorum. Başarılı bir yıl geçirelim ülke olarak hep beraber kalkınalım büyüyelim. İlim irfan sahibi olalım ülkemizin gelişimine katkı sunalım yaşanabilir gelişen çağdaş bir ülke olalım, bu vesile ile 2018-2019 eğitim-öğretim yılımızın hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.

Öğrenciler tarafından şiirler ve veciz sözlerin okunmasının ardından Belediye Başkanı Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat tarafından 5. sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği ve çeşitli hediyeler verilerek tören sona erdi.