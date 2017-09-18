Niksar’da 9 bin 77 öğrenci ders başı yaptı

Tokat’ın Niksar ilçesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ve İlköğretim Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat tarafından Atatürk anıtına çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. İlköğretim Haftası kutlamaları, çelenk programının ardından Niksar Ortaokulu bahçesinde protokol ve velilerin katılımıyla devam etti. Burada yapılan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, Niksar’da 850 öğretmenin görev yapacağı 51 okulda 9077 öğrencinin öğrenim göreceğini belirterek,"Dünyadaki bütün gelişme ve ilerlemeler eğitime verilen değer ölçüsünde gerçekleşmektedir. Toplumlar eğitime verdiği önem kadar ileri gitmiş ve önem vermeyenler ise sürekli gerilemişlerdir. Bugünkü dünyaya baktığımızda dünyanın en ileri ülkeleri eğitime en fazla yatırım yapan ülkeleri, en geri ülkeleri ise eğitime en az yatırım yapan ülkelerdir. Artık dünya beden gücünden çok beyin gücüne yönelmiştir. Beyin gücünün gelişimi ise ancak ve ancak eğitimle gerçekleşmektedir. Bugün tarım ve sanayi ürünü satan değil, teknoloji ürünü satan ülkeler gelişmektedir" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Kaymakam Selami Kapankaya ise,"3 aylık bir tatilden sonra tekrar okullarımızı ilim irfan yuvalarımızı bugün açıyoruz. Okullarımızın bütün bir yaz boyunca öğrencilerimiz olmadan öğretmenlerimiz olmadan çok ıssız tatsız ve tuzsuzdu. Dolayısıyla sizler değerli öğrencilerimiz buraları doldurunca okullarımız anlam ve önem kazanıyor. Herşey insan için, insan olduğu zaman güzel. Geçtiğimiz yıl içerisinde iki tane genç pırıl pırıl öğretmenimizi kaybettik, teröre kurban verdik. Birisi Necmettin öğretmenimizdi, Tunceli karayolunda PKK’lı teröristler tarafından pusuya düşürülerek silahsız olduğu halde maalesef şehit edildi. Onun yanı sıra Aybüke öğretmenimiz o da yine PKK teröründen dolayı şehit oldu. İşte Milli Eğitim davasından dolayı bu ülkenin en ücra köşelerine ilim irfan eğitim öğretim götürmek için uğraşırken şehit oldular. Onlar gibi yüzlerce öğretmenimiz de bu dava uğrunda şehit oldu. Onların hepsini rahmetle şükranla yad ediyorum. Şunun bilinmesini istiyorum ki, bu millet bu öğrencilerimiz arasından bu çocuklarımız arasından daha çok Necmettin öğretmenler, Aybüke öğretmenler çıkacaktır. Hiçbir zaman onların yeri boş kalmayacaktır. Bu vesile ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polislerimizi, askerlerimizi vatandaşlarımızı şükran ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirler ve veciz sözlerin okunmasının ardından 8. sınıf öğrencileri tarafından 5. sınıf öğrencilerine çiçekler verilerek tören sona erdi.