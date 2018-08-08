Niksar’da balık ölümleri vatandaşları korkuttu

Bugün sabah saatlerinde, Çanakçı Deresi’nin yüzeyindeki balık ölülerini görenler, durumu yetkililere bildirdi. Çanakçı Deresi’ndeki balık ölümleri, vatandaşları tedirgin ederken, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin deredeki sudan numune alarak, balıkların ölüm sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatacağı öğrenildi.

Balıkların yanı sıra dere içerisinde ölü yılanları da gören vatandaşlar, dereye kimyasal bir maddesinin karışmış olabileceği endişesini taşıdıklarını ifade ettiler.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan Çanakçı Deresi’nde karşılaşılan üzücü görüntüyle ilgili olarak açıklamada bulundu. Başkan Özcan,"Kıymetli hemşehrilerimiz, bu sabah Çanakçı Deremizde üzücü bir görüntü ile karşılaştık. Her ay temizliğini yaptığımız deremizin kirletilmesi ve içerisindeki balıklarımızın toplu bir şekilde ölmesi bizleri derinden yaraladı. Bu konuyla alakalı gerekli soruşturmayı başlattık. Balık ölümlerinin neden kaynaklandığını öğrenmek adına konunun takipçisi olacağız. Hemşehrilerimizden isteğimiz, doğamıza sahip çıkalım. Çevremizi kirletmeyelim. Çünkü başka Niksar yok" dedi.