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20 Ağustos 2018 14:25

Niksar’da bayram öncesi kabir ziyareti

Tokat’ın Niksar ilçesinde Arefe Günü’nde vatandaşlar bayram öncesi kabir ziyaretleri yaparak yakınları için dua etti.

Niksar’da bayram öncesi kabir ziyareti

20 Ağustos 2018 14:25


Her bayram arefesi olduğu gibi bu bayram öncesinde de vatandaşlar, mezarlıkları ziyaret etti. Sabahın erken saatlerinde başlayan kabir ziyaretlerinde vatandaşlar, Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayarak mezarlara bakım yapan vatandaşların, zaman zaman ağladıkları gözlendi.


Yakınlarının kabirlerini düzenleyen vatandaşlar yanlarında getirdikleri su şişeleriyle mezarları sulamayı da ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar mezarların üstüne çiçek bırakırken, etrafı bozulan mezarları küreklerle düzeltti. Kabir ziyaretinde şehit yakınları da şehitlerinin kabirlerini ziyaret ederek dualar etti ve kabir başlarına karanfil bıraktı.




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