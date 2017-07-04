Niksar’da ceviz bahçeleri incelendi

Niksarlı iş adamlarından Nail Yılmaz’ın Şıhlar Mezarlığı üzerine kurduğu ve yaklaşık 300 dönüm olan ceviz bahçesini ziyaret eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, cevizin ilçenin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Özcan cevizin Niksar’ın marka değeri olduğunu belirterek,"Şıhlar Mezarlığı üzerinde yaklaşık 300 dönüm üzerine ceviz bahçesi kuran iş adamlarımızdan Nail Yılmaz ağabeyimizi bahçesinde ziyaret ettik. İlçemizin tanıtım yüzü olan cevizimizi en iyi şekilde yetiştiren ve emek veren Nail Yılmaz ağabeyimize teşekkür ediyorum. Niksar cevizi ve ayvaz suyumuz bizim marka değerimizdir. İnşallah ilerleyen yıllarda çok daha iyi başarılara imza atacağız" dedi.