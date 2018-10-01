Niksar'da çocuk yetiştirme vakfında yangın

Tokat'ın Niksar ilçesinde Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfında (ZİÇEV) meydana gelen yangın maddi hasarla atlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, haftasonu olması dolayısıyla okulu kontrol etmek için giden şube müdürü içeriden dumanların yükseldiğini fark edince hemen durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulup söndürürken okulda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangının buzdolabından kaynaklandığı tahmin edilirken, yangının erken farkedilmesiyle daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu.

Olayla ilgili polis inceleme başlattı.