Niksar'da 'Danişmendliler Tarihi' paneli düzenlendi

Niksar Belediyesi ve Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi işbirliğiyle 'Danişmendliler Tarihi' paneli gerçekleştirildi.

Danişmendli devletine başkentlik yapmış Niksar'da belediye düğün sarayında gerçekleştirilen panele Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Tokat G.O.P. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Panelde konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"Tarihin her noktasına damga vurmuş şehrimiz Danişmendli devletine başkentlik yapmış kutsal bir şehirdir. Panelin bu anlamda Niksar'da yapılması bizler için büyük bir gururdur. İlçemizde Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulmasında büyük emekleri olan Tokat G.O.P. Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin'e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Tokat GOP Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise konuşmasında, Niksar'ın Danişmendli devletine uzun yıllar başkentlik yapmış kadim bir şehir olduğunu belirterek, Niksar'da yapılan çalışmalara gönülden destek veren Başkan Özcan'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından oturum başkanı Danişmendliler Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Hanilçe yönetiminde; panelistler İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muharrem Kesik, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sefer Solmaz 'Danişmendliler Tarihi' hakkında katılımcılara bilgiler verdiler.

Program sonunda Tokat GOP Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Şahin panelistlere teşekkür belgesi takdim etti. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise panelde emeği geçenlere hediye takdiminde bulundu.