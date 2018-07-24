Niksar’da ’Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu’ kuruldu

Niksar Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Doğa Hareketleri Araştırma Derneği işbirliğiyle Niksar Devlet Hastanesi bölgesinde Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan ilçede olası bir deprem öncesi tahmin edilebilmesi amacıyla ’Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonu’ kuruldu.

Tamamen Niksar Belediyesince finans edilen proje ile sıcaklık, nem, basınç ve sismik hareketler günlük ve aylık olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneğince raporlanacak. İstasyonu ziyaret eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar’ın birinci derece deprem bölgesinde bulunduğunu belirterek,"İlçemizde ilkini kurduğumuz Niksar Belediyesi Deprem Öncü İşaretleri İzleme İstasyonumuz faaliyete başladı. Bilindiği üzere Niksar’ımız Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almaktadır. İlçemizin tarihine baktığımızda 1939 ile 1942 yıllarında büyük depremler meydana gelen bir şehirde yaşıyoruz. Kuzey Anadolu Fay Hattı halen aktif bir fay hattıdır. Ülkemizin gerçeği olan deprem konusunda doğuda bulunan tek izleme istasyonu olması hasebiyle önemli bir istasyonun yapımını tamamladık. Biz bu istasyonu İstanbul Teknik Üniversitesi ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneğiyle birlikte oluşturduk. İlkini buraya yaptığımız istasyon haricinde Tahtalı, Tepeyatak ve Buzköyümüzde de yeni istasyonların temeli ve altyapısı oluşturulmuş vaziyettedir. Son olarak ise ovamızda belirlenecek bir bölgede beşinci istasyonumuzun yapımına başlayacağız. Bu istasyonlardan alınan sıcaklık, nem, basınç ve sismik hareketleri günlük ve aylık olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile Doğa Hareketleri Araştırma Derneği raporlamakta ve bizlerle paylaşmaktadırlar. Bu sayede ilçemizde 2 şiddeti altı ve üstünde olan depremleri izleyebiliyoruz. İstasyonların kurulma sebebi ise olabilecek depremlerin öncesinde bilinebilmesi için ilerleyen dönemlerde buradan elde edilecek verilerle bilimsel bir çalışma yapılmaktadır. Depremin önceden tahmin edilebilmesi adına bu çalışmaya Niksar Belediyesi olarak destek veriyoruz. Niksar ovası geçmişte yaşanan depremlerle oluşmuş bir bölgedir. Bizler bu güzelliği yaşarken, ilerleyen dönemlerde herhangi bir felaketi önceden tahmin edilebilmesi adına elimizden gelen çalışmayı gerçekleştirmeliyiz. Bu doğrultuda bu yatırımı yaptık. Rabbim tüm insanlığı doğal afetlerden korusun" dedi.

Niksar Belediyesi olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa deprem öncesi ve sonrasında yapılacaklar hakkında sürekli eğitimler verdiklerini belirten Başkan Özcan, bu konuda eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.