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31 Temmuz 2018 12:20

Niksar’da emniyet düğünleri yakın takibe aldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde düğünlerde silah atılmasının önüne geçilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Niksar’da emniyet düğünleri yakın takibe aldı

31 Temmuz 2018 12:20


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tokat İl Emniyet Müdürlüğünden özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla, düğünleri yakın takibe alarak meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemeye çalışıyor. Emniyet görevlileri düğün kontrollerine geçmeden önce polis evinde bir toplantı yaparak Tokat İl Emniyet Müdür Yardımcısı Musa Bozkurt ve Niksar İlçe Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan tarafından yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Daha sonra özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de katılımıyla, ilçedeki düğünler tek tek kontrol edildi. Kontrollere herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, düğün sahipleri ve vatandaşlar polis ekiplerinin yaptığı uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.


Emniyet güçleri yaptıkları her düğün kontrolünde düğün sahiplerini silah atılmaması, olası bir facianın meydana gelememesi ve bu anlamsız alışkanlığın son bulması konusunda da uyardılar. Öte yandan, düğünlerde silah atılmaması yönünde uygulamaların bundan sonra da devam edeceği, düğünlerde silah atan, yasalara uymayan, düğün sahipleri ve vatandaşlara idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.




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