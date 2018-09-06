Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 14:54

Niksar’da Emniyet Kemeri uygulaması

Tokat’ın Niksar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler “emniyet kemeri” uygulaması yaptı.

Niksar’da Emniyet Kemeri uygulaması

06 Eylül 2018 14:54


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.


İçişleri Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planı kapsamında emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verildi. Trafik ekipleri Danişmend Gazi Bulvarı Tokat Caddesi üzerinde yaptıkları denetimlerde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıttı. Uygulamada emniyet kemeri takmayan sürücüler can güvenlikleri açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz edilirken, kemerini takan sürücülere de teşekkür eden ekipler, kemerin hayati önem taşıdığını anlattı.


Emniyet kemerinin kullanımının yaygınlaştırılması için başlayan çalışmaların süreceği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç