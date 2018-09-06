Niksar’da Emniyet Kemeri uygulaması

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri trafik denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planı kapsamında emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verildi. Trafik ekipleri Danişmend Gazi Bulvarı Tokat Caddesi üzerinde yaptıkları denetimlerde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlatan broşürler dağıttı. Uygulamada emniyet kemeri takmayan sürücüler can güvenlikleri açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz edilirken, kemerini takan sürücülere de teşekkür eden ekipler, kemerin hayati önem taşıdığını anlattı.

Emniyet kemerinin kullanımının yaygınlaştırılması için başlayan çalışmaların süreceği belirtildi.