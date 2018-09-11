Niksar'da güreş heyecanı yaşanacak

Niksar Belediyesince her yıl düzenli olarak tertiplenen Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri Festivali bu yıl 16 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Ahi Pehlivan Türbesi önünde yapılacak dua ile başlayacak. Daha sonra katılımcılarla birlikte Çamiçi Yaylası Er Meydanı'na hareket edilerek, güreş müsabakaları başlayacak. Programda ayrıca Niksar Ticaret ve Sanayi Odası ve S.S. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından ahi pilavı ikram edilecek.

Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"Bu yıl 3'üncüsünü düzenleyeceğimiz geleneksel Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreşleri Festivalini 16 Eylül Pazar günü saat 10.00'da Çamiçi Yaylası Er Meydanında gerçekleştireceğiz. Düzenlenecek olan etkinliğe tüm halkımız davetlidir" dedi.