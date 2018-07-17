Niksar’da ikinci köprü yapım çalışmaları hızla devam ediyor

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Niksar’da ikinci köprü yapım çalışmalarına başlanıldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan yeni köprünün 11 metre genişliğinde olacağını belirterek; “Tokat - Niksar Karayolu yapım çalışmaları kapsamında Hamidiye Köprümüzün yanında yeni köprü için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ben bu anlamda Doğuş - YDA ortaklığıyla devam eden çalışmalar nedeniyle firma yetkilileri ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Devam eden yolumuzun ihalesi 2013 yılında gerçekleşmişti. Hızlı bir şekilde imalatları ve sanat yapıları devam ediyor. Yolumuzun büyük bir bölümü hemşehrilerimizin kullanımına sunuldu. Ancak Niksar kısmında kalan özellikle Dönekse vadisindeki dere ıslahı sonrasında yapılacak 5 milyon metreküp harfiyat çalışmaları devam ediyor. Bu bölgede ki yapılan çalışmayı hemşehrilerimiz güzergâh dışında olduğu için belki göremiyorlar ama yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Dolgu çalışmalarının ardından o bölgede ki yolun kısa sürede açılmasını bekliyoruz. Doğuş - YDA ortaklığında yürütülen çalışmaların şantiye şefi çok kıymetli meslektaşım Murat Küçükyoldaş ile yaptığımız istişareler de bu yönde oldu. Tokat-Niksar yolunun ikinci bölümünde bulunan Hamidiye Köprümüzün hemen yanına yaklaşık 11 metre genişliğinde yeni bir köprü yapılması için ayak temel çalışmaları devam ediyor. Düşüncemiz bu yolun kısa sürede tamamlanacağı yönündedir” dedi.

“Karadeniz’i Akdeniz’e Bağlayan Ünye - Niksar Yolu İle Şehrin Kaderi Değişecek”

Ünye - Niksar karayolunun ilçenin kaderini değiştireceğini belirten Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “Tokat-Niksar yolumuzun bitimi ile tek arzumuz Ünye ve Niksar yolumuzun yapılmasıdır. Bu konuda son Başbakanımız Binali Yıldırım’dan Ünye’de katıldığı bir programda Ünye Belediye Başkanımız Ahmet Çamyar ile birlikte sözünü almıştık. Aynı şekilde büyük Tokat mitinginde tekraren son Başbakanımız Binali Yıldırım konuşmasında bunun sözünü vermişti. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Ordu mitinginde Ünye - Niksar yolunun kısa sürede ihaleye çıkacağının sözünü vermişti. Bizler bu konuda emeği geçen tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Ünye-Niksar karayolumuz ilçemizin kaderini değiştirecek bir yolumuz. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayacak bir aksın yapılmasıyla ilçemiz köprü görevi görecektir. İlçemizin geleceği aydınlıktır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.