Niksar’da kadroya geçen işçilerle toplu sözleşme imzalandı

Niksar Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, kadroya geçen tüm çalışanlarını kutlayarak,"Belediyemizde taşeron olarak çalışan ve 24 Aralık 2017 tarihinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çıkartılan 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçen kardeşlerimiz ile toplu sözleşme imzaladık. Çalışan kardeşlerimizin emeklerinin zayi olmaması adına gereken çalışmayı Belediye-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı İsmail Duman ile tamamladık. Haklardan faydalanan tüm kardeşlerimize hayırlı olsun" dedi.

Belediye-İş Sendikası Tokat Şube Başkanı İsmail Duman ise yaptığı konuşmada, kadroya geçen işçiler ile ilgili gerekli düzenlemeyi yaptıklarını belirterek,"Belediyemizde kadroya geçen kardeşlerimizin haklarını yeniden düzenledik. Bu konuda en büyük desteği veren Niksar Belediye Başkanımız Özdilek Özcan’a sizler adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.