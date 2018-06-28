Niksar’da kitap okuyan çocuklar ödüllendirilecek

Belediye tarafından sosyal projeler kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen ’Çocuklar okusun diye’ adlı yarışma kapsamında yaz tatilinde öğrencilerin okudukları kitaplar aileleri tarafından tespit edilerek, tatil sonunda tespit evrakları belediyeye teslim edilecek. Bu proje dahilinde birinci olan öğrenciye bisiklet, ikinci öğrenciye tablet, üçüncü olan öğrenciye ise eşofman ile ayakkabı hediye edilecek. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan,"İki yıl önce başlattığımız okuma yarışması öğrencilerimizden büyük ilgi görmüştü. Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı arttırmak için bu yarışmayı tekrardan başlattık. Çocuklarımız bizlerin geleceğidir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza şimdiden bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Yarışma hakkında bilgi veren Özdilek Özcan, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin yaz tatili boyunca okuduğu kitapların sayfa sayılarını bir kağıda yazarak, ailelerinin okuduklarından emin olmaları sonrası sayının altına imzalarını atacaklar. Bu kağıtları bir zarfa koyup, üzerine isim, sınıf ve okul isimlerini yazıp, okullar açıldığında okul müdürlerine teslim edecekler. Okulların açıldığı hafta kurulan juri üyelerinin yapacağı değerlendirme ile çocuklarımızı hediyeleri ile buluşturacağız. Üç öğrenci de aynı okuldan çıktığı vakit, o okulumuz da ayrıca ödüllendirilecektir. Detaylı bilgiler okul müdürlerimize iletilmiştir. Şimdiden çocuklarımızı kutluyorum" dedi.

Kitap okuma yarışmasında okunacak kitaplar ise; 100 Temel Eser, Türk Klasikleri, Türk Devlet Adamlarının Hayatı, Ünlü Türk Büyükleri, Bilim Adamlarının Hayatları, Dünya Klasikleri, Hayatta Başarı Artırmayı Teşvik Eden Kitaplar, Değerler Eğitimi ve Milli, Manevi ve Ahlaki kitaplar olarak belirlendi.