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07 Ocak 2017 18:05

Niksar’da mahalle arasındaki anız yangını korkuttu

Niksar’da mahalle arasındaki anız yangını korkuttu

07 Ocak 2017 18:05

Tokat’ın Niksar ilçesinde, mahalle arasındaki tarlada çıkan anız yangını mahalle sakinlerini korkuttu.
Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Fatih Mahallesi’nde bulunan bir tarlada bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yükselen alevler kısa sürede kontrol altına alındı. Etrafında evlerin olduğu tarladaki anız yangınının kısa sürede kontrol altına alınması mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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