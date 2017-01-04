Niksar’da mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü imzalandı

Tokat’ın Niksar ilçesinde mesleki ve teknik eğitimi daha nitelikli hale getirmek için oluşturulan “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu” protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde kurumlar ve sivil toplum örgütleri arasında, ’mesleki ve teknik eğitim okul yönetim kurulu çalışmaları ve işbirliği protokolü’ imzalandı.

Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde düzenlenen toplantıda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Niksar Belediyesi, Niksar Meslek Yüksekokulu, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası, Niksar Esnaf Ve Sanatkârlar Odası, Niksar Devlet Hastanesi, Niksar İlçe Toplum Sağlığı Müdürlüğü, Niksar İlçe Ziraat Odası, Tokat Muhasebeciler Odası Niksar Temsilcisi, Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü, Niksar Mesleki Eğitim Merkezi, Gazi Osman Paşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırkkızlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Niksar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi, Nizameddin Yağıbasan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi ve protokol koordinatörü Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Karakoç “mesleki ve teknik eğitimde işbirliği protokolü” imzalamak için İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya başkanlığında bir araya geldi.

İmzalanan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Turak, protokol kapsamında oluşturulacak yönetim kurulu ile protokole taraf kurum ve kuruluşların mesleki ve teknik eğitim ile ilgili ilçenin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda iş birliği içerisinde hareket edileceğini ifade ederek, “Eğitimin her şeyin üstünde olduğunun bilincindeyiz. Özellikle büyüyen ve gelişen bir Türkiye ve Niksar için mesleki ve teknik eğitim okullarının önemi tartışılmaz. Niksar ekonomisinin ihtiyaçları ve nitelikli eleman talepleri doğrultusunda yönetim kurulu içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ise yaptığı kısa konuşmada mesleki eğitimin memleket meselesi olduğunu belirterek, “Gerçekten bugün bakıyoruz işsizlik rakamlarının bazen arttığını bazen düştüğünü görüyoruz. Buradaki işsizlik rakamlarıyla ilgili konulardaki önemli rakamlardan birisi iş gücünün iyi bir şekilde planlanmamasından kaynaklandığını bazen görüyoruz. Bazı branşlarda ülkemizin ihtiyacı olduğu halde yetişmiş personel bulamadığını bazı branşlarda da atanma bekleyen atama bekleyen bir sürü kişinin mesleğini yapamadığını hatta kendi mesleğinin dışında mesleklerde çalıştığını görüyoruz. Bu da iş gücü planlamasıyla ilgili sıkıntılardan ileriye geliyor. Dolayısıyla nasıl ki eğitimde hiçbir ferdimizi feda etmiyorsak iş gücü piyasasında memleketimizin neye ihtiyacı varsa o konuda bir planlama yapmamız lazım. Hayatta herkesin mutlaka yapabileceği bir iş vardır, başarılı olacağı bir iş vardır. Dolayısıyla bizim meslek eğitimin amacı da el becerisi fazla olan çocuklarımızı bu işlere yönlendirmek dolayısıyla toplumumun ihtiyacı olan meslekleri sanat erbabını yetiştirmektir” diye konuştu.

Son olarak konuşan Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise protokol kapsamında oluşturulacak yönetim kurulu ile protokole taraf kurum ve kuruluşların mesleki ve teknik eğitim ile ilgili ilçenin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda iş birliği içerisinde hareket edileceğini ifade ederek, “Eğitimin her şeyin üstünde olduğunun bilincindeyiz. Özellikle büyüyen ve gelişen bir Türkiye ve Niksar için mesleki ve teknik eğitim okullarının önemi tartışılmaz. Bu nedenle ülkemizi 2023 hedeflerine taşıyacak öğrencilerimizin yanındayız ve nitelikli eleman talepleri doğrultusunda yönetim kurulu içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız” şeklinde konuştu.