Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 12:31

Niksar’da minik öğrencilerden jandarmaya moral

Niksar’da minik öğrencilerden jandarmaya moral

22 Aralık 2016 12:31

Tokat’ın Niksar ilçesinde Ulvi Saime Kaya İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek moral verdi.
Ulvi Saime Kaya İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Asiye Öztürk nezaretinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek vatani görevini yapan askerleri ziyaret etti.
Minik öğrencileri İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Keskin ve görevli askerler kapıda karşıladı. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, sosyal alanlarını ve diğer yerlerini gezerek görevlilerden bilgi aldılar. Jandarmanın çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldular. İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyarete gelen öğretmen ve minik öğrenciler, jandarmanın gülen ve güvenilen yüzünü her zaman hissettiklerini, ayrıca misafirperverliklerinden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ederek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Keskin’e teşekkür ettiler.
Minik öğrenciler ayrıca yanlarında getirdikleri pastaları, börekleri, dolmaları askerlere ikram ettiler.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
8
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    8°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç