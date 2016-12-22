Niksar’da minik öğrencilerden jandarmaya moral

Tokat’ın Niksar ilçesinde Ulvi Saime Kaya İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret ederek moral verdi.

Ulvi Saime Kaya İlkokulu 1-D sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Asiye Öztürk nezaretinde İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek vatani görevini yapan askerleri ziyaret etti.

Minik öğrencileri İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Keskin ve görevli askerler kapıda karşıladı. Öğrenciler daha sonra öğretmenleri ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, sosyal alanlarını ve diğer yerlerini gezerek görevlilerden bilgi aldılar. Jandarmanın çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldular. İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyarete gelen öğretmen ve minik öğrenciler, jandarmanın gülen ve güvenilen yüzünü her zaman hissettiklerini, ayrıca misafirperverliklerinden dolayı çok memnun kaldıklarını ifade ederek İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halil Keskin’e teşekkür ettiler.

Minik öğrenciler ayrıca yanlarında getirdikleri pastaları, börekleri, dolmaları askerlere ikram ettiler.