Niksar'da motor avcısı ekipler iş başında

Tokat'ın Niksar ilçesinde motosikletler ile abartılı egzozlu araçlara yönelik özel ekip kuruldu.

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosikletler ile abartılı egzozlu araçlara yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Motosikletlilere ve abartı egzozlu araçlara yönelik sıkı bir uygulama başlatan Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 günde yaptıkları uygulamada evrak eksikleri bulunan 15 adet motosikleti trafikten men ederken, sürücülerine ise 12 Bin TL cezai işlem uyguladı. Vatandaşların huzuru ve rahatlığı için sıkı bir şekilde çalışan emniyet ekipleri, motosikletler ile abartılı egzozlu araçlara yönelik oluşturdukları özel ekiple çalışmalarını daha hızlı sürdürüyor.