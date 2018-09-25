İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Niksar'da motor avcısı ekipler iş başında

Tokat’ın Niksar ilçesinde motosikletler ile abartılı egzozlu araçlara yönelik özel ekip kuruldu.

Tokat'ın Niksar ilçesinde motosikletler ile abartılı egzozlu araçlara yönelik özel ekip kuruldu.


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosikletler ile abartılı egzozlu araçlara yönelik uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Motosikletlilere ve abartı egzozlu araçlara yönelik sıkı bir uygulama başlatan Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 günde yaptıkları uygulamada evrak eksikleri bulunan 15 adet motosikleti trafikten men ederken, sürücülerine ise 12 Bin TL cezai işlem uyguladı. Vatandaşların huzuru ve rahatlığı için sıkı bir şekilde çalışan emniyet ekipleri, motosikletler ile abartılı egzozlu araçlara yönelik oluşturdukları özel ekiple çalışmalarını daha hızlı sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.