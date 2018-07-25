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25 Temmuz 2018 10:41

Niksar’da motosiklet uygulaması vatandaşı memnun etti

Tokat’ın Niksar ilçesinde polis ekipleri motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Niksar’da motosiklet uygulaması vatandaşı memnun etti

25 Temmuz 2018 10:41


Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21-22 ve 24 Temmuz tarihlerinde üç günlük süre içerisinde ilçenin farklı noktalarında farklı saatlerde motosikletler üzerinde denetim yaptı. İlçe merkezinde yapılan denetimlerde çok sayıda ehliyetsiz, sigortasız ve seyir halinde kask takmayan sürücülere çeşitli ceza işlem uygulandı. Diğer yandan motosiklet kullanımı sırasında hiçbir eksiği olmayan ve kurallara uyan sürücüler ise değerlerine örnek olurken, eksiği bulunan motosikletlerin birçoğu araç parkına çekilmek üzere toplandı.


Vatandaşlar trafik polisi ekiplerine, özellikle motosikletlerin egzoz sesinden ve gürültüden şikâyetçi olurken, uygulamadan memnun olduklarını, sık sık uygulama yapılmasını ve eksiksiz kimsenin motosiklet kullanmamasını tavsiye etti.


Yapılan uygulamalarda sürücü belgesiz araç kullanmaktan, kask takmamaktan, plakasız, evrak eksikliği bulunmaktan dolayı 34 şahsa toplamda 39 Bin 524 TL trafik cezası uygulanırken 14 motosiklet ise bağlanarak trafikten men edildiği öğrenildi.


Öte yandan vatandaşın huzuru için, ilçe genelinde bundan sonra da motosikletler üzerinde sık sık denetimlerin yapılacağı bildirildi.




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