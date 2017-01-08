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08 Ocak 2017 17:06

Niksar’da okullara kar tatili

Niksar’da okullara kar tatili

08 Ocak 2017 17:06

Tokat’ın Niksar ilçesinde dün geceden bu yana aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, ilçede okullar bir gün tatil edildi.
Niksar’da dün geceden bu yana aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkilerken, Niksar’da merkez belde ve köylerde okullar bir gün tatil edildi. Kent merkezi kardan beyaza bürünürken, kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Karayolları’na bağlı ekipler ise şehirlerarası karayolunda çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri, yola çıkacakları zincir takmaları konusunda uyardı.
Kar nedeniyle Niksar’da ilk ve orta dereceli okulların pazartesi günü itibariyle bir gün tatil edildiği bildirildi.



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