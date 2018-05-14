Niksar’da özel öğrencilerin yıl sonu ürünleri sergilendi

Kent Park’ta düzenlenen serginin açılışına Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya,"Okullarımızda çocuklarımıza eğitim verebileceğimiz devletimizin bu konuda yatırımları devam ediyor. Eğitimde feda edilebilecek hiçbir fert yoktur prensibinden hareketle bu öğrencilerimizin mutlaka okullara yönlendirilmesi eğitim çağında ve onlara maksimumum verebileceğimiz ne kadar eğitim varsa onlara vermemiz hayata hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla onlar içinde eğitim çok önemli, belki normal insanlarımızdan daha çok önemli. Onları hayata hazırlamamız gerekiyor. Çocuklarımızı iyi bir şekilde eğitsek, bütün alt yapı sorunlarını halletsek, devletimiz elinden gelen her şeyi yapsa bile bu konu bir bilinç meselesidir. Engelli vatandaşlarımızın iyi bir şekilde, kolay bir şekilde hayatlarını sürdürebilmesi için başkalarının bazen yardımına da ihtiyaçları oluyor. Onların rahatça dolaşabilmesi için şehir alt yapılarının buna uygun şekilde yapılması gerekiyor. Diğer vatandaşlarımızın mutlaka özel insanlarımıza karşı sabırlı ve hoşgörülü olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor çünkü aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Yarın başımıza ne geleceğini bilmiyoruz, bu açıdan bu hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Özellikle dezavantajlı çocuklarımıza vatandaşlarımıza her türlü kolaylığı göstermemiz, bu konuda duyarlılığımızı daha üst seviyelere çıkarmamız gerekiyor. Bu güzel ve anlamlı serginin hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenlerimizi kutluyorum, bütün engellilerimizin daha rahat daha güzel yaşayacağı güzel günler diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından engeli öğrenciler tarafından gösteriler sunuldu ve sergi gezilerek bilgiler alındı.