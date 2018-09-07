Niksar’da polis, motosikletleri denetledi

Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, ilçenin farklı noktalarında motosiklet ve modifiye araçlara yönelik denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde tescilsiz ve evrakları yetersiz olan, yakalama kararı olan motosikletler trafik ekipleri tarafından bağlama işlemi gerçekleştirilerek trafikten men edildi. Denetimler sonucu çeşitli eksiklikleri olan 7 motosiklet sürücüsüne toplamda 5 bin 470 TL idari para cezası uygulanırken, 2 motosiklette trafikten men edildi.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından motosiklet kullanıcıları kask takmaları yönünde uyarıldı.

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bundan sonra da denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği bildirildi.