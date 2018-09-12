Niksar'da polisten 'Okul Öncesi Huzur' Uygulaması

Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince 'Okul öncesi Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirilirdi.

2018-2019 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına 5 gün kala Niksar'da çok sayıda polisin katılımıyla 'Okul Öncesi Güven ve Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin önlenmesi amacıyla yurt genelinde, kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler, okul önleri ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde gerçekleşen uygulamada Niksar genelinde çok sayıda polisin katılımıyla 277 kişinin GBT'sine bakılarak umuma açık 11 iş yeri ve parklar denetlendi.

Uygulamalarda, toplam 277 şahıs 48 araç sorgulandı. 20 sürücüye toplamda 2 bin 268 TL idari para cezası yazılırken, bir iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan ve bir iş yerine de ruhsatsız iş yeri açmaktan tutanak tanzim edildi.