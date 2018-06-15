Niksar’da resmi bayramlaşma yapıldı

Niksar Belediyesi hizmet binasında düzenlenen resmi bayramlaşma törenine, Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Halil Keskin, İlçe Emniyet Müdürü Taşkın Tekcan, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Bülent Aybak, siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Kaymakam Selami Kapankaya bayramların birlik ve kardeşliğin pekiştiği zamanlar olduğunu belirterek tüm vatandaşların Ramazan Bayramını kutladığını söyledi.

Kaymakam Kapankaya birlik ve beraberlik vurgusu yaparak,"Önemli olan bir masanın etrafında bir ve beraber olabilmek, birbirimizin bayramını kutlayabilmektir. Çünkü hepimizin ecdadının bu ülkenin üzerinde emeği var. Bu ülke hepimizin babasının malıdır ve hepimiz bu ülkeye sahip çıkmalıyız. Dolayısıyla Allah hepimize güzellik içerisinde barış içerisinde huzur içerisinde nice bayramları yine birlikte geçirmeyi nasip etsin. Bizlerden sonrada bu ülkede birlik beraberlik huzur içinde çocuklarımıza torunlarımıza ilelebet nasip olur kısmet olur" dedi.

Kaymakam Kapankaya 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere de değinerek,"Seçimler demokrasilerin bayram günleridir. Dolayısıyla birbirimizin ağzının tadını kaçıracak hareketlerden kaçınalım seçimler bittiği zaman yine yüz yüze bakacağız. Dolayısıyla inşallah güzel bir seçim süreci geçiririz" diye konuştu.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek,"Mübarek Ramazan ayını bitirdik ve Allah bizleri sağlıkla sıhhatle bayrama kavuşturdu. Her günümüzü böyle inşallah bayram tadında geçirmeyi Allah bizlere nasip etsin. Rabbim Niksar’ımızı bu güzel ve özel günlerde bu birlikteliği daim eylesin inşallah" şeklinde konuştu.

Bayramlaşma töreninin ardından protokol tarafından sırasıyla Şehit Mahmut Güler Polis Karakolu ziyaret edilerek görevli polis memurlarının bayramı kutlandı. Daha sonra Harmancık ve Melikgazi şehitlikleri ziyaret edilerek şehit kabirleri önünde dualar edildi. Programın son kısmında ise İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi ve Mehmetçiklerin bayramı kutlanarak bir süre sohbet edildi. Resmi bayramlaşma programı hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.