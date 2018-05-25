Niksar’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

24 Haziran pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için Niksar’da seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca seçim irtibat bürolarının güvenliğinin sağlanması, siyasi partilerin yapacakları çalışmalarda emniyet tedbirlerinin alınması ve seçim yasaklarına uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunulması da karara bağlandı.

Kaymakam Selami Kapankaya toplantıya katılanların tamamının görevinin milli iradenin sandığa en doğru şekilde yansımasını sağlamak olduğunu ve bu doğrultuda 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerinin güven içinde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyledi.