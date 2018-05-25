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25 Mayıs 2018 16:29

Niksar’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27’üncü dönem milletvekili genel seçimleri ile ilgili Tokat’ın Niksar ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Niksar’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

25 Mayıs 2018 16:29


24 Haziran pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27’inci dönem milletvekili genel seçiminin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için Niksar’da seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirler görüşüldü. Ayrıca seçim irtibat bürolarının güvenliğinin sağlanması, siyasi partilerin yapacakları çalışmalarda emniyet tedbirlerinin alınması ve seçim yasaklarına uyulması konusunda gerekli uyarılarda bulunulması da karara bağlandı.


Kaymakam Selami Kapankaya toplantıya katılanların tamamının görevinin milli iradenin sandığa en doğru şekilde yansımasını sağlamak olduğunu ve bu doğrultuda 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerinin güven içinde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını söyledi.




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