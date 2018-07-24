Niksar’da tarihi kale surlarına çirkin saldırı

Tokat’ın Niksar ilçesinde bulunan tarihi kalenin güney kale surlarına kimliği belirsiz kişi ve kişilerce sprey boyalarla yazılar yazıldı. Büyük tepki çeken olayı kınayan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yapılan bu duyarsızlığın tek kelimeyle tarihin katledilmesi olduğunu söyledi.

Başkan Özcan herkesin tarihine sahip çıkması ve koruması gerektiğini vurgulayarak,"Yaklaşık 5-6 yıl öncesinde kalemizin güney surları restore edilerek ilçemizin turizmine kazandırıldı. Bizlerde ecdattan bizlere miras kalan bu eserleri geleceğe taşımak ve ilçemizin turizmine çok ciddi katkılar sağlamasını hedefliyoruz. Ancak kalemizin birçok bölgesiyle birlikte özellikle güney kapısının bulunduğu surlara kimliği belirsiz kişilerce yazılan bu yazılar bizleri kahretmektedir. Milattan önce 300’lü yıllarda Pontus Devletince yapılan sonrasında bizim ecdadımız Danişmendliler, Selçuklular, Osmanlılar tarafından kullanılan ve bugün insanlık değeri olarak Unesco Geçici Listesine giren bir Niksar olarak yaptığımız çalışmaların korunması ve bu şekilde harap edilmemesi konusunda tüm Niksarlı hemşehrilerimizin duyarlılık göstereceğine inanıyorum." dedi.

Niksar’da bulunan eserlerin korunmasının sadece emniyet ve belediyenin görevi olmadığını belirten Başkan Özcan,"Tüm hemşehrilerimize bu konuda çok büyük bir görev düşüyor. Bu eserlerin korunmasında çocuklarımıza, yakınlarımıza konunun hassasiyetini anlatalım. Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul müdürlerimize de sesleniyorum. Bu eserlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu, eserlerin korunması, gelecek nesillerimize aktarmanın ne kadar önemli olduğunu derslerinde öğrencilerine anlatmalarını rica ediyorum. Bu eserler bizim, bu tarih hepimizin" şeklinde konuştu.