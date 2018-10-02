Niksar'da TYP kuraları çekildi

Çalışma ve İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Program çerçevesinde Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde işe başlayacak olan 61 kişi, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılacak 61 temizlik görevlisi için 613 kişi iş başvurusunda bulundu. Niksar Anadolu Lisesi binasında noter huzurunda çekilen kura da, ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda temizlik işlerinde çalıştırılacak 61 kişi belirlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat, İŞ-KUR'un bu uygulamasının hem kurumlara hem de vatandaşlara büyük yararının olduğunu belirterek,"İlden bize gelen 613 kişilik müracaat vardı, isim listeleri geldi, biz notere teslim ettik. 61 kişinin kurası noter tarafından çekildi. 8 Ekim tarihinde göreve başlayacaklar, 61 kişinin çalışacağı okulları belirleyeceğiz. Bunları çalışanın evine en yakın olduğu okula vereceğiz. Çünkü köyden şehre, şehirden köye gidiş geliş şeklinde olmayacak. Yine gelir testi uygulanacak, gelir durumu iyi olan kişileri gelir testinden yüksek çıkarsa tekrar düşüreceğiz. Her aileden bir kişi İşkurda çalışacak, iki kişiye çıktıysa bunlar elenecek" dedi.

Okullara 28 tanede güvenlik görevlisi alınacağını belirten Bolat,"61 kişinin dışında 28 tanede okullarımız için güvenlik görevlisi alacağız. Onlarında ilde kuraları çekiliyor. Yine onlar da 8 Ekim tarihinde görevlerine başlayacak. İlçe merkezimizdeki tüm okullarımızda güvenlikçi olacak, bunun dışında köy ve beldelerimizde de ilkokul ve ortaokul bir arada olan tüm okullarıma birer tane güvenlikçi verildi. Böyle bir imkan sunan devletimize teşekkür ediyoruz. 9 ay süreyle çalışacaklar, 28 Haziran tarihine kadar çalışacaklar, asgari ücret alacaklar İŞ-KUR tarafından ücretleri ödenecek. Güvenlikçilerin maaşları ilden, temizlik işçilerinin maaşları ise ilçeden ödenecek. Niksar'da işsiz vatandaşlarımıza 9 ay süreyle istihdam sağlamak çok önemlidir. Kurum olarak 61 kişi istihdam edeceğiz. İnşallah işe ihtiyacı olan vatandaşlarımız için hayırlı olur" diye konuştu.